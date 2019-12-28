https://static.news.ru/photo/ca923148-2a40-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Тимати и Симона Юнусова Фото: simona280/instagram.com

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила. Женщина назвала произошедшее детской шалостью.

Пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с ребёнком из-за этого видео. Матери Тимати пришлось удалить этот пост и объяснить хейтерам, что произошло.

Для кого-то я злая, жёсткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная. Меня, правда, не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, — написала Юнусова в Instagram.

По её словам, человеку нужно сначала пройти этот же путь, а уж потом осуждать.

Если брезгливый ребёнок, такой, как Алиса, берёт в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, — подытожила мать Тимати.

Как ранее писал NEWS.ru, Симона Юнусова Решетову и бывшую девушку Тимати Алёну Шишкову назвала своими дочерьми.