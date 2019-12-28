Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила. Женщина назвала произошедшее детской шалостью.
Пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с ребёнком из-за этого видео. Матери Тимати пришлось удалить этот пост и объяснить хейтерам, что произошло.
Для кого-то я злая, жёсткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная. Меня, правда, не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, — написала Юнусова в Instagram.
По её словам, человеку нужно сначала пройти этот же путь, а уж потом осуждать.
Если брезгливый ребёнок, такой, как Алиса, берёт в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви, — подытожила мать Тимати.
Как ранее писал NEWS.ru, Симона Юнусова Решетову и бывшую девушку Тимати Алёну Шишкову назвала своими дочерьми.
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