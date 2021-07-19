Малышева опубликовала весёлое видео с внуком из Америки

Ведущая Первого канала Елена Малышева рассказала об успехах одного из своих внуков — Артура. Мальчик живёт вместе с родителями в Америке, там Малышева традиционно проводит свой летний отпуск. На днях ведущая отправилась с внуком за покупками в супермаркет и опубликовала видеоотчёт об этом в Instagram.

Нашему Артурчику скоро три года. Учим его считать. Пока всё, что больше трёх, для него много. Нам мало, а ему много, — прокомментировала видео Елена Малышева.

Телеведущая сняла на смартфон, как старший брат вкладывает в руки младшего небольшие упаковки с помидорами и бабушка вместе с Артуром считают: один, два, три. Когда очередь доходит до четвёртой коробки, Малышева за кадром спрашивает, сколько всего коробок получилось.

Много! — восклицает Артур.

Ранее Елена Малышева развеяла мифы о народных способах борьбы с комарами — лампах и свечах, на которые якобы летят кровососущие насекомые, и назвала лучшее средство против мозолей.