Малышева обратилась к врачам из-за проблем со здоровьем Телеведущая Елена Малышева обратилась к медикам из-за внезапной боли в суставе

Елена Малышева / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая передач «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева была вынуждена обратиться к медикам из-за внезапной боли в суставе. Врачи проконсультировали телеведущую в ее собственном медицинском центре. Полный цикл обследования Малышева транслировала в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Телеведущая рассказала, что на протяжении недели ощущала боль в подвздошной кости. Она была настолько сильной, что женщина не могла ходить.

Позднее Малышева опубликовала видео, на котором реаниматолог Марк Гальперин делал ей МРТ. После исследования диагноз стал ясен — воспаление суставной сумки.

Это, похоже, бурсит. Он довольно редко, но бывает. И, похоже, это связано с тем, что вы носите тугие колготки, — пояснил Гальперин.

Малышевой вкололи обезболивающее, чтобы она могла ходить. После того как лекарство подействовало, телеведущая смогла опереться на болевшую ранее ногу и вернуться к привычному образу жизни.

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