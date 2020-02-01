Певец Дмитрий Маликов впервые привёл своего двухлетнего сына Марка на телевидение. Вместе с артистом на передачу также пришли его жена Елена и 19-летняя дочь.
Ребёнок был одет в белую рубашку с бабочкой. Исполнитель рассказал, что малыш похож на дедушку.
Я поменял рабочие графики. Я больше времени хочу побыть с ним, успеть его уложить спать. Чисто отцовские заботы и желания, — рассказал Маликов в эфире «России 1».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Дмитрий Маликов хотел бы поработать с режиссёром Андреем Звягинцевым в качестве актёра. По словам артиста, он мог бы также написать музыку к фильму, однако к такому, где ей «было отдано приличное место, чтобы это не просто был сопровождающий кадр фон, как сейчас».