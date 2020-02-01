Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Алексей Чумаков прокомментировал заявление композитора Игоря Крутого о возможном участии Александра Панайотова в песенном конкурсе «Евровидение-2020». По словам артиста, он был бы рад увидеть коллегу на сцене в Роттердаме.

Я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, — отметил Чумаков в беседе с Nation News. По...