Маликов сочинил новую песню «о временах фатальности и неизбежности»

https://static.news.ru/photo/1dc4da94-9875-11ea-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал видео и сообщил подписчикам о создании нового хита. Песня посвящена многим сферам жизни.

Время фатальности и неизбежности? Или, наоборот, новых мыслей и новаторских решений? Спуска или подъёма? В изоляции время бежит медленно и быстро, то кажется вперёд, то вроде назад, назад в будущее! Вот примерно об этом будет моя новая песня, — поделился певец.

Маликов даже объявил среди подписчиков челлендж и предложил угадать, с кем из артистов он планирует записать новый трек, а также ответить на вопрос, с кем по жизни они идут в унисон. Поклонники Дмитрия при этом предположили, что хит он может исполнить даже со своей дочерью.

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