«Маленький вредитель»: Дана Борисова высказалась об избитом сыне Пьехи

Телеведущая Дана Борисова поддержала соседку Стаса Пьехи по даче, Ирину Безбородову, избившую семилетнего сына певца, Петю, назвав мальчика «маленьким вредителем». Своё мнение о сложившейся ситуации она высказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Как его не ударить. Я видела видео с камер наблюдения. Он пробегал, ручкой разбивал, потом каким-то насосом, потом ножницами. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого? — недоумевает Борисова.

Более того, в вызывающем поведении мальчика Борисова винит самого Пьеху: по её словам, музыкант «капается в своей наркологической больничке» и «у него постоянно срывы происходят». Из-за того что исполнителю «нечего дать своему ребёнку», Пете не хватает внимания и поэтому он ведёт себя неподобающим образом, считает Борисова. При этом артист и сам не раз отмечал агрессивное поведение своего ребёнка, именно из-за «трудного характера» Петя не пойдёт в школу в этом году.

Ранее Безбородова извинилась перед Пьехой, при этом подчеркнув, что не била маленького Петю.