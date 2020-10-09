Малахова обвинили в предательстве после эфира с любовницей Тарзана

https://static.news.ru/photo/b40b8576-0a43-11eb-ad75-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: malakhov007/instagram.com

Зрители ток-шоу «Прямой эфир» обвинили ведущего Андрея Малахова в предательстве за то, что он выпустил программу с участием женщины, которая называет себя любовницей Сергей Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Программа вышла в эфир 7 октября. В ней приняла участие предполагаемая возлюбленная Глушко, актриса Анастасия Шульженко. Участники обсудили отношения между ней и Тарзаном, а также ситуацию между супругами.

Пользователи Сети выразили негодование из-за поступка ведущего. По мнению многих, Малахов не оправдал доверия Королёвой. В недавнем интервью Ксении Собчак певица похвалила «своего друга Андрюшу» за то, что он «не потерял человечность» и не стал освещать измену её супруга.

Наташа Королева пока никак не отреагировала на выход передачи. Однако её поклонников выпуск разгневал. Они обвинили ведущего в предательстве.

Ранее стало известно, что Анастасия Шульженко написала на стриптизёра заявление в полицию. Актриса обвиняет его в нанесении побоев. По словам адвоката девушки, она встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить произошедший между ними конфликт, однако вместо разговора мужчина схватил её и сильно толкнул, в результате чего она упала. В больнице врачи диагностировали у актрисы черепно-мозговую травму. Видео происшествия попало на камеру. Как выяснилось, всё происходящее снимала её приятельница.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Он рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.