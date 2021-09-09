Малахов рассказал, как Борисов предал его за право вести «Пусть говорят»

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как его коллега Дмитрий Борисов предал его за право вести ток-шоу на Первом канале «Пусть говорят», заняв место в эфире без его ведома. Историей он поделился в эфире YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Я когда переходил, я же заранее всех предупреждал и говорил: «Если вам нужен ведущий, возьмите Диму Борисова, мне кажется, что он должен справиться», — подчеркнул Малахов, комментируя свой уход с Первого канала в 2017 году.

Однако телеведущий внезапно выяснил, что съёмки ток-шоу «Пусть говорят» с Борисовым в роли ведущего уже идут без его ведома. Тогда Малахов решил уточнить у своего товарища, правда ли это, на что тот ему утвердительно ответил, добавив, что «всё в этом мире как крыло бабочки». После этого Малахов даже сменил фитнес-зал, чтобы больше не пересекаться с Борисовым.

Ранее Малахов в беседе с NEWS.ru отреагировал на угрозу мужа Анастасии Макеевой, Романа Малькова, заявившего, что подаст на него в суд. Телеведущий заявил, что «нам есть чем заниматься помимо этого».