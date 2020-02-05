Популярный телеведущий Андрей Малахов ушёл от беременной жены Натальи Шкулевой. Его новой возлюбленной стала предприниматель Ника Белоцерсковская.
Сейчас владелица кулинарной школы на юге Франции отдыхает в Индии. Подписчики в Instagram начали спрашивать о её личной жизни. Одна из пользователей соцсети написала, что Малахов начал встречаться с Белоцерковской ещё в декабре. А сейчас он не живёт со своей женой, так как готовится к бракоразводному процессу.
Всё до единого слова, правда! Худею к свадебной церемонии, — ответила Белоцерковская.
Как ранее писал NEWS.ru, Малахов может второй раз стать отцом. На это намекнула его 39-летняя супруга Наталья Шкулёва. Она разместила в соцсети совместный с мужем снимок, который подписала загадочной фразой.
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