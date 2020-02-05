https://static.news.ru/photo/d2dcf626-484f-11ea-9b26-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов и Наталья Шкулева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Популярный телеведущий Андрей Малахов ушёл от беременной жены Натальи Шкулевой. Его новой возлюбленной стала предприниматель Ника Белоцерсковская.

Сейчас владелица кулинарной школы на юге Франции отдыхает в Индии. Подписчики в Instagram начали спрашивать о её личной жизни. Одна из пользователей соцсети написала, что Малахов начал встречаться с Белоцерковской ещё в декабре. А сейчас он не живёт со своей женой, так как готовится к бракоразводному процессу.

Всё до единого слова, правда! Худею к свадебной церемонии, — ответила Белоцерковская.

Как ранее писал NEWS.ru, Малахов может второй раз стать отцом. На это намекнула его 39-летняя супруга Наталья Шкулёва. Она разместила в соцсети совместный с мужем снимок, который подписала загадочной фразой.