Максакова ответила на критику Садальского его же изображением

https://static.news.ru/photo/d55eb986-7074-11eb-bebf-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

Оперная певица Мария Максакова отреагировала на критику в свой адрес со стороны актёра Станислава Садальского. Артистка выложила в своём микроблоге публикацию с изображением оппонента.

В своём посте исполнительница ответила Садальскому цитатой героя Владимира Высоцкого из фильма «Место встречи изменить нельзя». Персонаж певца говорит персонажу актёра: «Никогда твоя очередь не придёт» в ответ на его возражения.

Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий, — подписала публикацию в социальной сети Instagram певица.

Впрочем, Садальский также не остался в стороне от поста. Несмотря на то что размещён он был всего несколько часов назад, актёр успел отметиться под ним.

НеСРАвненная Маша, а где смеяться? — полюбопытствовал артист. Впрочем, это его высказывание оперная дива оставила пока без внимания.

Напомним, исполнительница стала гостьей сразу нескольких российских программ. Она заявила, что вернулась в Россию, чтобы восстановить отношения с семьёй, однако мать не идёт с ней на контакт. Кроме того, артистке предстоит суд за имущество.

Ранее NEWS.ru писал, что 69-летний актёр Станислав Садальский раскритиковал оперную певицу Марию Максакову за интервью телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Артиста возмутили слова Максаковой в адрес матери, которая дала ей прекрасное образование, а также помогла устроиться в жизни. Садальский назвал интервью певицы «индийско-украинским кино».