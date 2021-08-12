Макееву сильно удивили действия полиции после её возвращения в театр

Российская актриса Анастасия Макеева вернулась на работу после отпуска на Кубе и на Байкале с новым супругом Романом Мальковым. Недавно пара отметила три месяца семейной жизни. Теперь артистка вновь появится на сцене театра Моссовета — она задействована в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда». Во время каждого представления в зале будет присутствовать полицейский — участковый, рассказала звезда на своей странице в социальной сети Instagram.

makeevan/instagram.com

Меня не только поддержали, да так деликатно, чтобы не тревожить моё психологическое состояние, мне предложили участие в новых постановках. Но как же я была удивлена, когда узнала, что, оказывается, театр — моя крепость. И, оказывается, на всех моих спектаклях присутствует участковый — для спокойствия моего здоровья и защиты, — подчеркнула Макеева.

Роман Мальков и Анастасия Макеева только недавно оформили отношения. Познакомились они год назад на даче Макеевой, в итоге бизнесмен без памяти влюбился в актрису и оставил ради неё жену Светлану Малькову и четверых детей, которые жили в Словении. Вскоре 16-летний сын переехал к отцу в Москву, а бывшая жена бизнесмена со скандалами расстаётся с экс-супругом.

Недавно Светлана Малькова нашла нового юриста для суда. В борьбе за алименты ей теперь будет помогать кандидат юридических наук Юлия Вербицкая. Макеева также не даёт спуску бывшей жене нового мужа. Она даже призвала поклонников подписать петицию в её защиту, которую собирается направить в Минкульт.

Ранее Светлана Малькова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что в суде прошло шестое заседание по алиментам от экс-супруга — Романа Малькова, ныне женатого на российской актрисе Анастасии Макеевой. Женщина отметила, что разбирательства вновь перенесли по просьбе представителей артистки.