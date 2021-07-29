Малькова заявила, что актриса Макеева держит её экс-мужа «в плену»

Светлана Малькова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что в суде прошло шестое заседание по алиментам от экс-супруга — Романа Малькова, ныне женатого на российской актрисе Анастасии Макеевой. Женщина отметила, что разбирательства вновь перенесли по просьбе представителей артистки. Он считает, что звезда держит её экс-возлюбленного «в плену».

Малькова подчеркнула , что теперь ей опять придётся объяснять детям, что «папа в плену и не может содержать их, потом что тётя Настя не разрешает». Артистка познакомилась с бизнесменом в прошлом году на своей даче. Мальков тогда приехал из Словении, где жил с женой и четырьмя детьми. Позже он перевёз 16-летнего сына в Москву. За разборками двух жён — бывшей и нынешней — следит вся страна.

Накануне Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор. До этого артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой.

Ранее сообщалось, что скандал между брошенной матерью четверых детей Светланой Мальковой и российской актрисой Анастасией Макеевой не утихает. Накануне Малькова выложила в сторис личной страницы в соцсети Instagram старую переписку с соперницей — в СМС артистка оскорбляет женщину и указывает на её недостатки и что она «вся ядом исходит».