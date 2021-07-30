Экс-жена нового мужа Макеевой нашла нового юриста для суда за алименты

Бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана сообщила, что в борьбе за алименты ей теперь будет помогать кандидат юридических наук Юлия Вербицкая. Малькова не собирается просто так расставаться с богатым супругом, о чём и написала в Instagram.

Я всегда за справедливость! Мои принципы железобетонные, и это позволяет мне не вступать на сомнительный путь! Вытерпеть в свой адрес могу многое, и вы стали тому свидетелями. Но как тяжело бороться за права детей, наблюдать за лицемерием и несправедливостью, — обратилась Малькова к подписчикам.

Роман Мальков и Анастасия Макеева только недавно оформили отношения. Познакомились они год назад на даче Макеевой, в итоге бизнесмен без памяти влюбился в актрису и оставил ради неё жену и четверых детей, которые жили в Словении. Вскоре 16-летний сын переехал к отцу в Москву, а бывшая жена олигарха со скандалами расстаётся с экс-супругом.

Анастасия Макеева также не даёт спуску бывшей жене нового мужа. Она даже призвала поклонников подписать петицию в её защиту, которую собирается направить в Минкульт.

Ранее Светлана Малькова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что в суде прошло шестое заседание по алиментам от экс-супруга — Романа Малькова, ныне женатого на российской актрисе Анастасии Макеевой. Женщина отметила, что разбирательства вновь перенесли по просьбе представителей артистки.