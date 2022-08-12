Макаревич в Израиле занялся винным бизнесом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Андрей Макаревич

Покинувший Россию Андрей Макаревич объявил в соцсетях о своём новом бизнесе в Израиле. Вместе с женой музыкант собрался заняться винным делом.

По этому поводу лидер «Машины времени» анонсировал грандиозное мероприятие.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич 25 августа приглашают вас на самое запоминающееся винное событие в Иерусалиме! — обратился к пользователям Макаревич.

Музыкант в красках расписал, где будет проходить его сабантуй: на огромной террасе Бегина под открытым небом гостей ждут «умопомрачительный» вид на Старый город, живая музыка. Всем посетителям Макаревич лично пообещал наливать вино под «изысканные закуски», но только в пределах разумного.

В заключении выяснилось, что за мероприятие с самим Макаревичем придётся раскошелиться. Основатель «Машины времени» призвал покупать «последние билеты» на рандеву.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Андрей Макаревич начал выступать с крайне агрессивными заявлениями в адрес русских людей. Продюсер отметил: рассуждая о музыке и её глубоких посылах, Макаревич забывает о том, что она пишется в первую очередь для людей и спекуляции тут не уместны.