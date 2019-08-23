Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актёром Лиамом Хемсвортом после того, как в соцсетях на неё обрушились обвинения в изменах и обмане.
Я могу признаться во многих вещах которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я, — написала Сайрус.
В откровенном посте в
По словам актрисы, внезапно она поняла, что не может вести прежнюю жизнь. Она рассказала, что сейчас является «самым здоровым и счастливым человеком».
Как ранее писал News,ru, певица выпустила новую песню Slide Away («Утекай»), в которой рассказала о тяжёлом расставании с Лиамом Хемсвортом. По мнению поклонников, слова композиции посвящены распавшемуся браку звёзд.
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились в декабре 2018 года после десяти лет отношений.