https://static.news.ru/photo/cce0794c-c5f4-11e9-ad20-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хэмсворт и Майли Сайрус Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актёром Лиамом Хемсвортом после того, как в соцсетях на неё обрушились обвинения в изменах и обмане.

Я могу признаться во многих вещах которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я, — написала Сайрус.

В откровенном посте в Instagram актриса заявила, что всегда будет любить Лиама Хемсворта. Сайрус призналась, что будучи несовершеннолетней много тусовалась в клубах, курила, пробовала запрещённые препараты и снималась обнажённой.

По словам актрисы, внезапно она поняла, что не может вести прежнюю жизнь. Она рассказала, что сейчас является «самым здоровым и счастливым человеком».

Как ранее писал News,ru, певица выпустила новую песню Slide Away («Утекай»), в которой рассказала о тяжёлом расставании с Лиамом Хемсвортом. По мнению поклонников, слова композиции посвящены распавшемуся браку звёзд.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились в декабре 2018 года после десяти лет отношений.