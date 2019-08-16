https://static.news.ru/photo/6c8d34d8-c011-11e9-a831-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Певица Майли Сайрус выпустила новую песню «Slide Away» («Утекай»), в которой рассказала о тяжёлом расставании с Лиамом Хемсвортом.

По мнению поклонников, слова композиции посвящены распавшемуся браку звёзд. Так, артистка поёт, что «будет скучать по временам», которые связывали их, однако пришло время «всё отпустить».

Двигайся, нам не 17 лет. Я стала другой. Ты тоже сказал, что все изменилось. Ты прав, мы выросли, — говорится в тексте.

Сайрус познакомилась с Хемсвортом во время съёмок фильма «Последняя любовь». Тогда ей было 16 лет, а ему 19.

Ранее News.ru писал, что Хемсворт впервые прокомментировал свой развод с певицей.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе. Они тайно поженились зимой 2018 года. В текущем году они отметили 10-летие отношений. Однако, по словам представителя исполнительницы, молодые люди решили расстаться, чтобы сосредоточиться на карьере.

Между тем Сайрус была замечена целующейся с блогером и предпринимательницей Кейтлин Картер. Они вместе отдыхали на итальянском озере Комбо.