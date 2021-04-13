Лоза прокомментировал конфликт Долиной и тиктокерши

https://static.news.ru/photo/dddf7710-9c4f-11eb-97c8-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: larisa_dolina_/instagram.com

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не знает и не собирается слушать современных исполнителей. Таким образом он прокомментировал конфликт 65-летней народной артистки РФ Ларисы Долиной и 19-летней тиктокерши Вали Карнавал.

Скандал разразился, когда Долина жёстко раскритиковала вокальные способности девушки после того, как та не смогла повторить простую вокальную распевку и не попала в ноты. Девушка в ответ заявила, что это всё стандарты прошлого.

Лоза в свою очередь напомнил, что самым кассовым явлением современной российской музыки был баттл между рэперами Гнойным и Оксимироном. Тем не менее никто из следивших, как сказал музыкант, сейчас не сможет вспомнить «хоть что-нибудь из этого баттла».

Это и характеризует сегодняшнюю музыку... То, что создавалось за несколько минут и живёт столько же времени. Есть картина, а есть инсталляция. Что такое инсталляция? Это когда, грубо говоря, человек подошёл к двери, накакал и ушёл. В музее современного искусства это допустимо. А настоящую картину, например, живопись Сурикова, вы будете рассматривать и через 100 лет, — цитирует его Teleprogramma.pro.

Лоза не преминул добавить, что его песня «Плот» уже сорок лет популярна. И её будут петь дальше.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева уверена, что блогеры — это временное явление. Такой вывод она сделала после скандала Долиной с Валей Карнавал на шоу Максима Галкина.