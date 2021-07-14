Лоза призвал не «выкидывать деньги» на тренеров сборной России

Советский и российский певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru призвал не «выкидывать деньги» на зарплаты иностранных специалистов в сборной РФ по футболу, а «запустить эти бабки» в детский спорт. Исполнитель уверен, что так страна быстрее добьётся успеха. Он отметил, что в РФ «пацаны не играют в футбол».

Они в каждом городе должны играть, чтобы выбор был большой. Почему сборная России что-то показывала — выбирать было из кого. Посмотрите биографии наших великих [футболистов]. Они же все вышли из двора, потому что хотели играть. Сейчас они не могут из двора выйти, некуда. И они остаются там. Вложите деньги туда. На зарплату [Гуса] Хиддинка можно было создать 10 футбольных школ в разных городах страны. Сейчас бы эти пацаны всех рвали и метали, — добавил Лоза.

Композитор подчеркнул, что необходимо прекратить руководить футболом в РФ так, чтобы «выкачать из него деньги сейчас». Наоборот, необходимо вкладывать в этот вид спорта, продолжил певец.

Пусть этот футбол даст результаты через некоторое время. Но надо для этого создавать структуру. Ну, придёт новый тренер. Что он сделает? Ну, переставит пару игроков. Возьмёт тех же игроков. И опять будем говорить: «Ай-ай-ай, как плохо!» А почему плохо? Причину надо искать. Мы всё время лечим болезнь, а не лечим причину. Даже пытаемся лечить болезнь, не зная причины, — отметил Лоза.

Исполнитель также заявил, что сборную РФ по футболу мог бы возглавить Дмитрий Хохлов — экс-наставник московского «Динамо». Музыкант отметил, что специалист превратил столичную команду в «нормальный боеспособный коллектив». Исполнитель подчеркнул, что национальной командой по силам руководить отечественным специалистам, среди которых есть «пытливые ребята» с амбициями.

Накануне бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды. Своё послание он разместил на странице в Instagram. Экс-наставник отметил, что пятилетний этап работы включал в себя много ярких и интересных событий. Главным же является чемпионат мира 2018 года, который «превратил сборную в страну, а страну в сборную». Что касается чемпионата Европы 2020 года, то он, допускает Черчесов, болельщиков не впечатлил.