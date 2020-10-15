Лоза пожаловался на грамоту от Путина

После того, как актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19 ей стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.

Асмус отметила, что очень много друзей написали ей, что переболели коронавирусом и пригласили её «в свой клуб». При этом, многие из них, по словам Кристины перенесли болезнь тяжело с «жуткой...