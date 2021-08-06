Лоза объяснил, почему не отдал бы Месси в руки Карпину

Аргентинского футболиста Лионеля Месси невозможно «перекупить» и позвать играть за сборную РФ, так как у него нет «российских корней», рассказал NEWS.ru музыкант Юрий Лоза. Исполнитель добавил, что не отдал бы звезду спорта в руки Валерию Карпину — наставнику национальной команды — латиноамериканского форварда.

Фантазировать можно о чём угодно. Карпин сначала должен придумать, как Месси использовать. Я же говорю о толковых тренерах, а не о Карпине. Я же сразу сказал, что Месси придёт в команду, где есть толковый тренер, Карпин пока себя таким не проявил, может, он проявит себя в дальнейшем, но пока Карпин как тренер ничем особо не отличился. Отдавать Месси в руки Карпину я бы не стал. Поймите, игрок — это только игрок. А побеждает команда, — подчеркнул Лоза.

Он также порассуждал, где может продолжить карьеру Месси. Певец отметил, что форвард вряд ли перейдёт в мадридский «Реал», так как отдал слишком много времени и сил каталонцам, чтобы его приняли фанаты «сливочных». Однако он подчеркнул, что Месси найдёт себя в любой команде с «толковым тренером» и «очень большими деньгами», но основной состав придётся перестраивать под звезду, ибо «короля играет окружение». Лоза также призвал не обращать внимание на возраст Месси (34 года), так как спортсмен по-прежнему «бежит, бьёт и забивает», поэтому о конце карьеры рано говорить.

Вечером 5 августа руководство ФК «Барселона» объявило об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Месси практически всю футбольную карьеру провёл в каталонском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход из «Барселоны» Лионеля Месси. Он назвал новость «холодным душем». Спортсмен отметил, что «сине-гранатовых» сложно представить без легендарной «десятки». Лионель Месси выступал за «Барселону» 18 лет.