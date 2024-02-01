Лоза объяснил, чем больше всего интересуется «толпа» Лоза: чтобы понравиться «толпе», культура должна двигаться в сторону «порнухи»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российская культура должна двигаться в сторону «порнухи», заявил NEWS.ru певец и музыкант Юрий Лоза. Свое заявление он аргументировал тем, что основная часть общества больше всего интересуется порнографией, но в медиаполе на нее не обращают внимания.

Если мы возьмем сейчас толпу и исследуем ее с точки зрения социологии, то выясним, что порно собирает самое большое количество лайков. Что наиболее часто смотрит толпа? Порнуху. Поэтому культура, для того чтобы набрать больше лайков, должна двигаться в сторону порнухи. Вот в этом главный перекос нашего медийного поля, — заявил артист.

Ранее Лоза заявил, что российское вокальное шоу «Голос» является купленной программой, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства. По его словам, почти все программы на российском телевидении, особенно на Первом канале, — это европейское или мировое вторсырье. Он убежден, что в России есть огромное количество талантливых людей, однако на эстраде по-прежнему одни и те же «проплаченные» артисты. По мнению композитора, с 1995 года на российском телевидении не появилось ни одной авторской программы, а все креативные сотрудники были уволены, чтобы они не мешали «покупать вторсырье».