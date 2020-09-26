Лорак в день рождения получила волну негатива от поклонников Баскова

https://static.news.ru/photo/f3024f32-00e1-11eb-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

Украинская певица Каролина Куёк, больше известная как Ани Лорак, в свой 42-й день рождения поделилась с подписчиками трогательным снимком. На фото, сделанном в спокойном полумраке, она задумчиво и немного философски смотрит в камеру.

Кадр народная артистка Украины опубликовала на своей странице в Instagram.

В этот особенный для меня день, из глубины моей души, хочу сказать одно слово. Благодарю! — написала Лорак.

Она не стала уточнять, кого именно и за что благодарит, но многие поклонники восприняли это в том числе и на свой счёт. Они ответили звезде чередой восторженных комментариев. Многие пожелали семейного счастья, новых искренних песен и по-настоящему близких людей в жизни. Подписчики поблагодарили Лорак за творчество. Некоторые завили, что оно изменило их жизнь.

Примечательно, что многие обратились к звезде по настоящему имени — Каролина.

Поздравили певицу — не только в оффлайне, но и через Интернет — и коллеги по сцене. Так, праздничный пост в Instagram разместил народный артист России и Украины Николай Басков.

С днём рождения, дива! Будь счастлива, любима и твори своим невероятным голосом и красотой магию долгие годы, — пожелал певец.

Он сопроводил поздравление фотографией с именинницей.

Правда, в этом случае что-то пошло не так. Вместо доброжелательных откликов подписчики Баскова обрушились с критикой на внешность певицы. Они заподозрили её в злоупотреблении пластикой, на этот раз — с губами. Многие заявили, что изменения не пошли на пользу, назвав Лорак пластиковой куклой, заявив, что с губами получился явный перебор, и задавшись вопросом, зачем звёзды превращают себя в одинаковых женщин.

Когда под поздравительной публикацией стало слишком много негативных откликов, Басков был вынужден полностью отключить возможность оставлять комментарии.

Ранее, как писал NEWS.ru, по внешности украинской певицы интернет-пользователи едко прошлись после публикации певицы Полины Гагариной. Когда та обнародовала свежее фото в компании с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак, поклонники раскритиковали новый образ последней. Они заявили, что едва узнали Лора и упрекнули её за то, что она переборщила с пластическими операциями.