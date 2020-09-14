Фанаты не узнали певицу Ани Лорак в новом образе

https://static.news.ru/photo/370cca52-f685-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото в компании с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак. Этот снимок произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что поклонники не узнали украинскую исполнительницу.

Артистка изменила причёску. Теперь она ходит с чёлкой. Волосы чуть ниже плеч. Девушка сидит в белом пиджаке. На ней нет кричащего макияжа. Но подписчики уверены, что Лорак переборщила с пластическими операциями.

Ани Лорак переборщила с пластикой — уже на себя не похожа, — заметил один из интернет-пользователей.

Многие заметили, что светская дива изменила форму носа и губ. Кроме того, у неё округлилось лицо. 41-летняя Лорак не выглядит на свой возраст. Фанаты считают, что их кумир погубила свою природную красоту.

Ранее бывший супруг Лорак показал свою новую возлюбленную. Турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу крутит роман с жительницей Киева. Её зовут Лилия. Она работает визажистом.

Лорак развелась с бизнесменом из-за постоянных измен. В СМИ часто появлялись снимки, на которых Налчаджиоглу обнимает разных девушек.

Как писал NEWS.ru, российский композитор Игорь Крутой неожиданно подогрел слухи относительно романа певцов Ани Лорак и Сергея Лазарева. Исполнители вместе побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.