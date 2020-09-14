Фанаты не узнали певицу Ани Лорак в новом образе

Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото в компании с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак. Этот снимок произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что поклонники не узнали украинскую исполнительницу.
Артистка изменила причёску. Теперь она ходит с чёлкой. Волосы чуть ниже плеч. Девушка сидит в белом пиджаке. На ней нет кричащего макияжа. Но подписчики уверены, что Лорак переборщила с пластическими операциями.
Ани Лорак переборщила с пластикой — уже на себя не похожа, — заметил один из интернет-пользователей.
Многие заметили, что светская дива изменила форму носа и губ. Кроме того, у неё округлилось лицо. 41-летняя Лорак не выглядит на свой возраст. Фанаты считают, что их кумир погубила свою природную красоту.
Ранее бывший супруг Лорак показал свою новую возлюбленную. Турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу крутит роман с жительницей Киева. Её зовут Лилия. Она работает визажистом.
Лорак развелась с бизнесменом из-за постоянных измен. В СМИ часто появлялись снимки, на которых Налчаджиоглу обнимает разных девушек.
Как писал NEWS.ru, российский композитор Игорь Крутой неожиданно подогрел слухи относительно романа певцов Ани Лорак и Сергея Лазарева. Исполнители вместе побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.
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