https://static.news.ru/photo/0cd763bc-692f-11e9-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная российская певица Лолита Милявская похвасталась перед своими подписчиками съёмками нового клипа на песню «Это тело не сгорело». При этом 55-летняя артистка не постеснялась и опубликовала видео в откровенном купальнике, продемонстрировав все недостатки и достоинства своей фигуры.

На кадрах Лолита предстала перед поклонниками в слитном купальнике чёрного цвета, подчёркивающем грудь. При этом она покачивала бедрами, демонстрируя заметно постройневшую фигуру, под песню в своём исполнении, на которую и будет снят долгожданный для певицы клип.

Осталось найти обоюдно удобное время! И «Тело» заиграет, — радостно сообщила певица о предстоящих съёмках с режиссёром Леонидом Колосовским, который уже написал для Лолиты интересный сценарий.

Поклонники 55-летней звезды разделились на два лагеря: одни оценили её смелость, отметив, что Лолита в любом возрасте готова «похулиганить» и совершенно лишена комплексов. Другие же, напротив, раскритиковали артистку, указав ей на немолодой возраст.

Лолита, не смеши людей, тебе не 20 лет. Посмотри на себя в зеркало, никакого изящества, — оставила комментарий одна из пользовательниц, сравнив певицу с боксёром.

Другие подписчики поддержали критику, отметив, что Лолите будет лучше в платье.

Ранее News.ru писал о том, что известная российская певица Лолита Милявская рассказала о минусах жизни и отдыха в Болгарии. По её словам, недвижимость в этой стране очень подешевела, при этом качество домов оставляет желать лучшего. Кроме того, Лолита посоветовала своим подписчикам в Instagram никогда не покупать апартаменты в комплексах, так как «они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют».