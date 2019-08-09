https://static.news.ru/photo/65970088-8ff0-11e9-8591-fa163e074e61_660.jpg Лолита Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о минусах жизни и отдыха в Болгарии.

По её словам, недвижимость в этой стране очень подешевела, при этом качество домов оставляет желать лучшего.

Кроме того, Лолита посоветовала своим подписчикам в Instagram никогда не покупать апартаменты в комплексах, так как «они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют».

Лучшим вариантом, по её мнению, является покупка дешёвого частного дома, его снос и строительство нового. Певица отметила, что в Болгарии прекрасный воздух и продукты, которые, в последнее время также начали стремительно дорожать.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Лолита Милявская рассказала, что давно бросила курить и крайне редко употребляет алкоголь. При этом она призналась, что её главной вредной привычкой является нецензурная лексика, с которой она не планирует бороться.