В Москве второй день гремит фестиваль VK Fest. На Синей сцене в парке Горького для зрителей уже выступили Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. На Белой сцене отзвучали сеты Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и других.
До этого VK Fest покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием года в Сибири и порадовал масштабной программой Санкт-Петербург.
16 июля организаторы подготовили не менее увлекательную программу. Ко второму дню фестиваля балерина Анастасия Волочкова выбрала образ ангела, исполнительница Лолита решила еще раз выгулять костюм 2017 года, а блогер Влад Бумага собрался примерить гардероб Филиппа Киркорова.
Яркие моменты второго дня фестиваля VK Fest в Москве — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости зоны «Косплей» на VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости фестиваля VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости фестиваля VK Fest
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица и блогер Клава Кока
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица и блогер Клава Кока
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Тося Чайкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Тося Чайкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
MARKUL и Тося Чайкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
MARKUL и Тося Чайкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Мот (Матвей Мельников) и певица Seville (Севиль Велиева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Мот (Матвей Мельников) и певица Seville (Севиль Велиева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Seville (Севиль Велиева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Seville (Севиль Велиева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Катя Адушкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Катя Адушкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцор Дмитрий Красилов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцор Дмитрий Красилов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и балерина Анастасия Волочкова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и балерина Анастасия Волочкова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Мария Погребняк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Мария Погребняк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Селиванов (справа)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Селиванов (справа)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица IOWA (Екатерина Иванчикова)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица IOWA (Екатерина Иванчикова)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Корнелия Манго
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Корнелия Манго
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и дизайнер Артемий Лебедев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и дизайнер Артемий Лебедев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и певец Егор Шип (Егор Кораблин)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева и певец Егор Шип (Егор Кораблин)