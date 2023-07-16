Волочкова, Тимати и Киркоров: как проходит второй день VK Fest в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова

В Москве второй день гремит фестиваль VK Fest. На Синей сцене в парке Горького для зрителей уже выступили Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. На Белой сцене отзвучали сеты Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и других.

До этого VK Fest покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием года в Сибири и порадовал масштабной программой Санкт-Петербург.

16 июля организаторы подготовили не менее увлекательную программу. Ко второму дню фестиваля балерина Анастасия Волочкова выбрала образ ангела, исполнительница Лолита решила еще раз выгулять костюм 2017 года, а блогер Влад Бумага собрался примерить гардероб Филиппа Киркорова.

Яркие моменты второго дня фестиваля VK Fest в Москве — в галерее NEWS.ru.