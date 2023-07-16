В Москве второй день гремит фестиваль VK Fest. На Синей сцене в парке Горького для зрителей уже выступили Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ и многие другие. На Белой сцене отзвучали сеты Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и других.

До этого VK Fest покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием года в Сибири и порадовал масштабной программой Санкт-Петербург.

16 июля организаторы подготовили не менее увлекательную программу. Ко второму дню фестиваля балерина Анастасия Волочкова выбрала образ ангела, исполнительница Лолита решила еще раз выгулять костюм 2017 года, а блогер Влад Бумага собрался примерить гардероб Филиппа Киркорова.

Яркие моменты второго дня фестиваля VK Fest в Москве — в галерее NEWS.ru.

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости зоны «Косплей» на VK Fest

Гости фестиваля VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости фестиваля VK Fest

Певица и блогер Клава Кока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и блогер Клава Кока

Певец Филипп Киркоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Телеведущая Алена Водонаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Алена Водонаева

Певица Тося Чайкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Тося Чайкина

MARKUL и Тося Чайкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

MARKUL и Тося Чайкина

Телеведущая Яна Чурикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Яна Чурикова

Певец Мот (Матвей Мельников) и певица Seville (Севиль Велиева)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Мот (Матвей Мельников) и певица Seville (Севиль Велиева)

Певица Seville (Севиль Велиева)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Seville (Севиль Велиева)

Певица Катя Адушкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Катя Адушкина

Танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танцор Дмитрий Красилов

Блогер Анастасия Ивлеева и балерина Анастасия Волочкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева и балерина Анастасия Волочкова

Блогер Ида Галич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Ида Галич

Певица Люся Чеботина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина

Фигуристка Камила Валиева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Камила Валиева

Дизайнер Мария Погребняк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Мария Погребняк

Актер Владимир Селиванов (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владимир Селиванов (справа)

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова)

Певица Ольга Серябкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Серябкина

Певец Николай Басков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Николай Басков

Блогер Анастасия Ивлеева и певец Николай Басков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева и певец Николай Басков

Телеведущая Анфиса Чехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова

Певица Корнелия Манго

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Корнелия Манго

Блогер Анастасия Ивлеева и дизайнер Артемий Лебедев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева и дизайнер Артемий Лебедев

Блогер Анастасия Ивлеева и певец Егор Шип (Егор Кораблин)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева и певец Егор Шип (Егор Кораблин)

Певец, блогер Xolidayboy (Иван Минаев)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец, блогер Xolidayboy (Иван Минаев)

Певица Клава Кока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Клава Кока

Певец Филипп Киркоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Певица Елка (Елизавета Иванцив)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Елка (Елизавета Иванцив)

Певец Тимати (Тимур Юнусов)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Тимати (Тимур Юнусов)

Группа «Иванушки International»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Иванушки International»