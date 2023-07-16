Влад А4 рассказал о новом шоу с Киркоровым Блогер Влад Бумага придумал шоу с переодеваниями в гардеробе Киркорова

Фото: vk.com/a4

Блогер Влад A4

Белорусский блогер Влад A4, также известный как Влад Бумага, рассказал на пресс-конференции в рамках VK Fest о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам автора популярного детского YouTube-канала, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением».

Гардероб Филиппа Киркорова — одно из самых эпичных мест, в которых я бывал в своей жизни. Хочется раскрыть эту тему в нашем формате, как-то попереодеваться... Например, даем 10 минут, чтобы подготовиться к летнему мероприятию, и кто-то должен найти подходящие вещи, — рассказал Влад A4.

По словам блогера, ему хочется показать всем, что такое гардероб Киркорова.

Две недели назад Киркоров выложил у себя в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) фотографию с Владом Бумагой, указав в подписи, что скоро от них «что-то будет». Певец также написал под снимком, что у него в гостях побывал «король YouTube».

Ранее Киркоров прилетел в Италию для участия в летнем шоу модного бренда Dolce & Gabbana. Во время европейского отпуска Киркорова сняли на видео, когда артист прогуливался по улицам итальянской деревни с короной на голове.

В марте Влад A4 отсудил почти миллион рублей у новосибирских бизнесменов, к которым подал иск из-за продажи товаров под его брендом. СМИ писали, что истцом выступила ООО «Четыреачетыре-Плюс», принадлежащая Владу Бумаге, которая отслеживает возможное неправомерное использование его торговой марки сторонними лицами.