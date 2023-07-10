Киркоров прошелся по улицам итальянской деревни с короной на голове Российского певца Филиппа Киркорова заметили с короной на голове в Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров прошелся по улицам итальянской деревни с короной на голове, сообщает Telegram-канал Super.ru. В Италию он прибыл ранее для участия в летнем шоу Dolce&Gabbana, отмечает онлайн-издание Woman.ru. Туда пригласили многих известных звезд мирового шоу-бизнеса, включая и Филиппа Киркорова, который был как раз в Европе, отдыхая там во время отпуска.

Настроение на понедельник: немного потерянный Филипп Киркоров в антураже итальянской деревушки, - говорится в публикации в Telegram-канале Super.ru.

Ранее российский певец Филипп Киркоров пожаловался на проблемы в отношениях в своем подкасте You Want A Scandal Now? на платформе «ВКонтакте». По словам артиста, он часто закрывал глаза на то, что его не любили, а «позволяли себя любить». Киркоров считает, что успешному человеку трудно найти идеального партнёра, так как многих интересует лишь выгода.

Кроме того, 56-летний певец кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Одной из первых на преображение певца отреагировала Лариса Гузеева. Актриса отметила, что Филипп обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет. Ее точку зрения поддержали многие коллеги.