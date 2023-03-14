Блогер А4 отсудил миллион рублей у сибирских бизнесменов

Фото: Влад Бумага/youtube

Влад Бумага

Популярный блогер из Белоруссии Влад Бумага, известный как А4, отсудил у новосибирских бизнесменов около миллиона рублей. В Арбитражном суде Новосибирской области появилось несколько дел, истцом в которых выступает компания ООО «Четыреачетыре-Плюс», принадлежащая видеоблогеру, сообщает «Сиб.фм».

По данным издания, блогер запатентовал товарный знак «Влад А4». Компания, принадлежащая Бумаге, отслеживает возможное использование интеллектуальной собственности сторонними лицами. С сентября 2022 года в суд Новосибирской области поступило 24 дела с участием «Четыреачетыре-Плюс».

Общая сумма штрафов с бизнесменов из Сибири на данный момент составляет 940 тысяч рублей за продажу товаров с запатентованным логотипом. Все решения суд принимает в пользу Влада А4. Судебными тяжбами занимаются представители видеоблогера, которые находят контрафакты.

Депутат Артем Метелев ранее предложил увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение контента, демонстрирующего особую жестокость или издевательства. Взыскание с блогеров планируется увеличить до 200 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — до миллиона рублей.