Лобода объяснила, почему будет петь на русском языке Лобода заявила, что русскоязычная публика не понимает ее песни на украинском

Фото: АГН «Москва»

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода в интервью BBC заявила, что продолжит петь песни на русском языке, потому что численность ее русскоязычной публики по всему миру больше украинской. Артистка заявила, что песни на украинском не понятны даже членам ее музыкального коллектива из Латвии, и отметила, что не будет переводить свои русскоязычные хиты на украинский.

Сейчас я полностью заблокировала для себя русский рынок. Много песен делаю на украинском языке. Эти песни непонятны для моей русскоязычной аудитории. Поэтому я не буду переводить свои русскоязычные песни на украинский. Я не вижу в этом необходимости. Песни, которые родились на русском языке, должны такими и оставаться. Я буду продолжать писать песни на русском для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая, — заявила исполнительница.

Лобода подчеркнула, что на Украине она всегда говорит и дает интервью на украинском языке. При этом за пределами страны певица общается исключительно на русском.

Вопрос русского языка сейчас остро стоит на Украине. Но в Европе <...>, в Грузии, Армении, Казахстане, Латвии люди говорят на русском языке со мной. Мои музыканты знают английский, но говорят на русском языке, украинские песни вообще не понимают. Я им перевожу. Но это всего лишь локальная история для украинского рынка, — рассказала Лобода.

Ранее Лобода заявила, что певица Алла Пугачева выбрала «красноречивое молчание» по поводу СВО, потому что в их семье высказывается супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артистки, Пугачева «говорит через мужа» и солидарна с его позицией. Лобода также отметила, что после отъезда звездной семьи из России стала уважать ее больше.