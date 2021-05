Little Big удивила фанатов «тяжёлой музыкой» в новом клипе

https://static.news.ru/photo/cce049de-ba50-11eb-9d6b-96000091f725_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

↵Российская группа Little Big опубликовала на своём официальном YouTube-канале клип на песню We Are Little Big. По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, сингл войдёт в новый альбом, премьера которого запланирована на ноябрь 2021-го. В комментариях фанаты отметили возвращение Little Big к истокам творчества и «тяжёлое звучание» композиции. По их словам, кумиры по-настоящему удивили их. Часть подписчиков сравнили ролик с проектом участника команды Антона Лиссова — Jane Air.

На кадрах звёзды «отжигают» на концерте, прыгают в толпу, жгущую файеры и подпевающую Little Big.

«Наконец-то Little Big снова можно слушать», «То ли плакать от счастья, то ли радоваться жизни. Спасибо за глоток свежего воздуха», «Поднимем бокалы за возвращение дикого слэма», пишут восхищённые фанаты.

Один из поклонников предположил, что на Little Big повлияла встреча с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, отсюда и «металл» в клипе. Но свежая работа шоуменов также напоминает стилистику Slipknot, The Prodigy и System of a Down.

