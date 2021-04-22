Лидер группы Rammstein провёл тайное свидание с россиянкой

https://static.news.ru/photo/597d9d56-a3fe-11eb-b7ec-96000091f725_660.jpg Тилль Линдеманн Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

Лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили на свидании с русской девушкой. Фотографию тайной встречи опубликовала «Комсомольская правда».

Очевидец, приславший снимок, рассказал, романтический вечер рок-музыкант провёл в кафе в центре Москвы. Пару посадили за дальний столик, а на соседние поставили таблички «Зарезервировано», чтобы никто не помешал звезде.

Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль всё время был в темных очках, но не узнать его было невозможно, — рассказал очевидец.

На фото видно , что Линдеманн и незнакомка пьют белое вино, на столе горит свеча.

Долгое время считалось, что лидер Rammstein встречается с украинской певицей Светланой Лободой. Кроме того, пресса и поклонники уверены, что певец даже стал отцом ребёнка, которого Лобода родила в 2018 году. Позднее артистка завила, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы.

Ранее Линдеманн запел на русском языке. Он исполнил советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес. Запись опубликована на YouTube-канале исполнителя.