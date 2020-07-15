Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2ed7b2ee-c6ff-11ea-9344-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей. Артист опубликовал ролик с дорогой покупкой, где показал, как выглядит салон машины, электрический люк, кожаные сиденья.

Всё! Я вырос. Знакомьтесь, «порш» Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в комментариях, — обратился 35-летний музыкант к поклонникам.

Поклонники в долгу не остались, они осыпали Прусикина комплиментами и пожеланиями дальнейших успехов. А самые преданные фанаты вспомнили, что Прусикин начинал с юмористических роликов на YouTube, которые не приносили столько заработка. Сейчас же лидер популярной группы может позволить себе подобные покупки, так как только в соцсетях, по слухам, он зарабатывает миллионы.

На самом деле Пруссикину долго и тяжело пришлось добиваться успеха, были времена, когда он не мог устроиться на работу. Его группа Little Big стала примером того, как можно обрести популярность без раскрутки, продюсеров, а многомиллионные доходы участники группы заработали самостоятельно.

Хороший доход позволил Прусикину не работать, но в прошлом году он проиграл спор в YouTube, условием которого было обязательное официальное трудоустройство артиста, пишет StarHit. В итоге Прусикин стал креативным директором «Связного» с записью в трудовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская группа Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате песен американского коллектива The Black Eyed Peas. Ранее пользовательница Сети нашла сходства в трёх композициях.