Little Big отказались комментировать обвинения в плагиате

Российская группа Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате песен американского коллектива The Black Eyed Peas. Ранее пользовательница Сети нашла сходства в трёх композициях.

Блогер из TikTok опубликовала видео, на котором показала, что песня Uno похожа на My Humps, получившую «Грэмми», Go Bananas имеет общее с Rock That Body, а I'm OK звучит как совместная песня Scream & Shout лидера The Black Eyed Peas, рэпера will.i.am, и певицы Бритни Спирс, напоминает «Ридус». Блогер вместе с тем по ошибке отметила, что Go Bananas тоже похожа на My Humps, а Scream & Shout приписала самой группе, а не дуэту её участника.

Мы не будем комментировать данную ситуацию, — заявила представитель группы Полина Храмова.

Как писал NEWS.ru, участники группы заявили, что прошлые выступления помогли скопить средства на ближайшие пять лет жизни. Группа Little Big получала по €100 тыс. за каждое выступление.