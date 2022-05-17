Zakon.kz: Лещенко получил ИИН в Казахстане

Лев Лещенко / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Лев Лещенко получил индивидуальный идентификационный номер (ИИН), необходимый для получения различных документов в Казахстане. Портал Zakon.kz. передаёт, что артиста заметили в Алма-Ате.

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прилетел в Казахстан и посетил ЦОН в Алматы, — говорится в сообщении.

Сотрудники центра выдачи ИИН и получавшие услуги граждане пообщались с артистом и сфотографировались с ним. Вечером Лещенко улетел обратно в Россию.

Ранее Лещенко заявил, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.