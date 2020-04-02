Лев Лещенко спел для поклонников в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/b97a0f54-751b-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, находящийся в больнице в Коммунарке с пневмонией, спел для поклонников песню «Надежда», чтобы поддержать людей в связи с пандемией коронавируса.

Видео он опубликовал в своём Instagram, после чего призвал всех присоединиться к флешмобу, чтобы каждый спел эту песню в знак борьбы с COVID-19.

Никогда не думал, что вы так подхватите это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как буду выходить на сцену, надо придумать что-то особенное, — пошутил певец.

Он призвал своих поклонников беречь своё здоровье и своих близких.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.