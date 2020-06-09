Лещенко рассказал о состоянии здоровья после лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3261ac0-aa35-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко, который в апреле переболел пневмонией на фоне заражения коронавирусной инфекцией нового типа, рассказал журналистам о своём состоянии после лечения.

Как отметил народный артист РСФСР, в последнее время он регулярно чувствует усталость. Кроме того, у него бывает одышка. Лещенко подчеркнул, что восстановление после воспаления лёгких — это очень долгий процесс.

Также певец выразил благодарность медсестре по имени Наталья, которая ухаживала за ним в больнице в Коммунарке.

Я приехал, меня положили в палату, и на следующий день я был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии, но без ИВЛ, и была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье, — приводит слова певца РИА Новости.

Лещенко уточнил, что до сих пор перезванивается с Натальей и намерен продолжать общение с этим «весёлым и жизнерадостным человеком».

Ранее NEWS.ru писал, что Лев Лещенко решил поблагодарить лечивших его врачей песней. Он подчеркнул, что применяемые к врачам метафоры последнего времени — такие как «фронт», «передовая», «самопожертвование» — являются непреувеличенной правдой. Музыкант отметил, что в последнее время появилось немало стихов и песен о медицинских работниках. Один из текстов, как оказалось, прислали и ему.