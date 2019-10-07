Популярная телеведущая Лера Кудрявцева обиделась на юмор коллеги Максима Галкина в адрес её программы «Секрет на миллион», выходящей в эфир на телеканале НТВ.

Поводом для разгоревшегося конфликта стал пост Кудрявцевой в Instagram. Она опубликовала инфографику с рейтингом самых популярных программ на российском телевидении. Исходя из представленной таблицы, шоу, ведущей которого является Кудрявцева, занимает в списке лидирующую позицию.

Максим Галкин не смог пройти мимо публикации телеведущей и в ответ разместил на своей странице шуточный коллаж, где в качестве лидера рейтингов за сентябрь указан сериал «Знахарь», который транслирует Первый канал.

Мир глазами НТВ и объективность, — с иронией заметил Галкин.

Кудрявцева решила не молчать и решила ответить юмористу. При этом она не стала отрицать, что приведённые Галкиным данные действительно объективны.

Нет, Максим, даже если и так, то Секрет на миллион всё равно лучше всех!, — парировала телеведущая.

При этом шутка Галкина так задела Кудрявцеву, что она сравнила произошедшее с военными действиями, а также сравнила шоу-бизнес с холодной войной, которая разворачивается за кулисами концертов и за кадром телепрограмм.

Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции, — написала Лера.

При этом в итоге она подчеркнула, что после войны всегда наступает мир.

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Часто вижу, что произнося слова «шоу» и «бизнес» вместе, даже воротилы нашего шоу-бизнеса, не могут сдержаться от ироничной улыбки. Действительно, как можно термином «шоу» — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм и ту горячую битву, свидетелем которой порой становится почтенная публика. Но это — законы жанра. Как на войне, пехота порой не понимает за кого и за что она идет в бой, но её роль — исполнять приказ. Идти до победного конца, даже если генералы уже готовятся к капитуляции. У Гумилёва в эпиграфе к «Очеркам этнической истории» есть удивительные строчки про то, что такое история: «смена эпох, когда внезапно рушится равновесие народов и держав: малые племена совершают великие походы и завоевания, а могучие империи оказываются бессильными; одна культура сменяет другую, а вчерашние боги оказываются никчемными истуканами». Главное, по словам Льва Николаевича — всегда соответствовать самому себе, оставаться самим собой. Важно помнить, что по законам жанра после войны всегда наступает мир. И выходя на поле брани (как удивительно многогранен русский язык!), помнить о том, что за каждый поступок нужно будет нести ответ. В первую очередь, перед самим собой!

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Ранее News.ru писал о том, что известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ. Её шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ обошла программа Анастасии Ивлеевой «Агент-шоу». Кроме того, соперница получила также награду как лучшая ведущая ток-шоу прайм-тайма.

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