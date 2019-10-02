https://static.news.ru/photo/0681e5fa-e58a-11e9-aad4-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: https://www.instagram.com/leratv_kotan/

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премию ТЭФИ своей сопернице блогеру Анастасии Ивлеевой.

Статуэтка — не важна. Важнее, что у нас есть любовь зрителя, — сказала Кудрявцева изданию «Вокруг ТВ».

Её шоу «Секрет на миллион», выходящее в эфир на телеканале НТВ, обошла программа Ивлеевой «Агент-шоу». Кроме того, блогер получила также награду как лучшая ведущая ток-шоу прайм-тайма.

По иронии судьбы Кудрявцева лично должна была вручить статуэтки сопернице, так как объявляла номинации в ходе торжественной церемонии, однако Ивлеева вручение премии проигнорировала и предпочла отправиться в Японию со своим мужем певцом Элджеем.

Ранее New.ru писал о том, что журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ, из-за «зависти и недоброжелательности в телевизионном мире». Познер надеялся, что Академии удастся сделать ТЭФИ престижнейшим призом, который приобретёт международный вес. Однако члены жюри, представлявшие Первый канал, «Россию 1» и НТВ, голосовали за своих коллег, чем нарушали правила.