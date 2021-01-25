Лера Кудрявцева рассказала, как сломала крестец

https://static.news.ru/photo/10f16f80-5e86-11eb-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как она получила переломы крестца и сотрясение мозга в собственном доме.

По словам ведущей, её подвёл крепёжный крюк на лестнице, по которой она хотела подняться на чердак. Поскольку она была в скользких носках, её «перевернуло».

Ноги полетели вперёд, получился кульбит. Мне казалось, что я летела минут 10. У меня первый раз такое. Мало того, что я упала на спину, я ещё стукнулась головой о стенку, у меня ещё и сотрясение. А ещё я упала на ручку своей дочки, она рядом стояла. Она плачет, а я не могу этого сделать, я её испугаю, лежу, слёзы катятся, — рассказала Кудрявцева в эфире НТВ.

В таком состоянии женщине пришлось провести целый час, так как она не могла пошевелиться, под рукой не было телефона, а мужа дома не было. Только когда он вернулся, Кудрявцева поехала к медикам.

Думали, что это ушиб. Муж был уверен, что это не перелом. Спина очень болела, ноги отнимались. Мы сами поехали на МРТ, чтобы убедиться, что это ушиб. На МРТ выяснилось, что переломы в трёх местах, поехали в больницу, — продолжает ведущая.

Предварительный диагноз не подтвердился, но выяснилось, что крестец сломан в трёх местах и в ближайшие недели Кудрявцева должна соблюдать строгий постельный режим. Она предпочла восстанавливаться дома. Встаёт женщина, только чтобы с тросточкой дойти до санузла.

Как писал NEWS.ru, травматолог-ортопед отделения ортопедии СЗОНКЦ в Санкт-Петербурге Валентин Панов объяснил, что перелом крестца относится к разряду редких травм. Как правило, сломать кость в задней части таза можно, либо попав в автокатастрофу, либо упав с большой высоты. С возрастом риск перелома растёт, также его увеличивает приём стероидно-гормональных препаратов и остеопороз.