Лепс и Барановская поддержали российскую армию в Донбассе

Фото: dan-news.info

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская посетили Донбасс, чтобы поддержать военных. Они оказались вместе на одном фото с ополченцами ДНР, которые уже несколько лет защищают Донецк. Снимком в сети поделилась журналистка Екатерина Шугаева.

Девушка выложила снимок в свой Telegram-канале, где рассказала, что здесь собран весь русский мир — абхазцы, русские, осетины, украинцы, все.

Здесь весь русский мир. Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может. Для нас — гражданских — страшно, когда война становится нормой — поделилась журналистка.

Также из поста стало известно, что на фото с артистами представлен батальон «Пятнашка», который уже девятый год держит оборону города.

Ополченцы. Бойцы легендарной «Пятнашки», которые держат оборону Донецка уже девятый год — поделилась Екатерина Шугаева.

Так российские звезды хотели поддержать как ополченцев, так и обычных жителей Донбасса.

Ранее стало известно, что Долина, Лепс и Газманов посещали территории ДНР и ЛНР. Артисты приезжали, чтобы поздравить жителей с Днем Республики. Звезды встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке.