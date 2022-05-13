11 и 12 мая российские артисты Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Зара и другие посетили освобождённые территории ЛНР и ДНР, чтобы поздравить жителей с Днём республики.

Звёзды встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке, поддержали участников спецоперации РФ на Украине, пообщались с раненными в ходе боевых действий детьми. Центральным событием визита российских артистов в ЛНР и ДНР стали концерты для военнослужащих и местных жителей.

Кадры поездки Долиной, Лепса, Дюжева и других звёзд российской эстрады в Донецк и Луганск — в галерее NEWS.ru.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступает на праздничном концерте в Донецке, посвящённом Дню республики
Певец Григорий Лепс, певица Лариса Долина и актёр Дмитрий Дюжев выступают на праздничном концерте в Луганске по случаю Дня республики
Певица Лариса Долина выступает на праздничном концерте в Луганске по случаю Дня республики
Актер Дмитрий Дюжев выступает на праздничном концерте в Луганске по случаю Дня Республики
Певец Григорий Лепс выступает на праздничном концерте в Луганске по случаю Дня республики
Горожане на праздничном концерте в Луганске по случаю Дня республики
Зара (Зарифа Мгоян) выступила в Енакиево
Зрители на концерте в Донецке по случаю Дня республики
Певец Григорий Лепс выступает на праздничном концерте в Донецке по случаю Дня республики