11 и 12 мая российские артисты Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Зара и другие посетили освобождённые территории ЛНР и ДНР, чтобы поздравить жителей с Днём республики.
Звёзды встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке, поддержали участников спецоперации РФ на Украине, пообщались с раненными в ходе боевых действий детьми. Центральным событием визита российских артистов в ЛНР и ДНР стали концерты для военнослужащих и местных жителей.
Кадры поездки Долиной, Лепса, Дюжева и других звёзд российской эстрады в Донецк и Луганск — в галерее NEWS.ru.