Долина, Лепс, Газманов: кадры поездки российских звёзд в ДНР и ЛНР

Родион Газманов выступил в Енакиево / Фото dan-news.info

11 и 12 мая российские артисты Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Зара и другие посетили освобождённые территории ЛНР и ДНР, чтобы поздравить жителей с Днём республики.

Звёзды встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке, поддержали участников спецоперации РФ на Украине, пообщались с раненными в ходе боевых действий детьми. Центральным событием визита российских артистов в ЛНР и ДНР стали концерты для военнослужащих и местных жителей.

Кадры поездки Долиной, Лепса, Дюжева и других звёзд российской эстрады в Донецк и Луганск — в галерее NEWS.ru.