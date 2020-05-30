Лепс дал совет Пригожину после слов о голодающих артистах

https://static.news.ru/photo/bab0c7b0-a279-11ea-9763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Григорий Лепс выступил с неожиданным заявлением. Комментируя не утихающий между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым скандал, он подчеркнул, что вместо того, чтобы тратить время на ссоры, нужно больше работать. Этот совет, как подчеркнул певец, касается всех, кто стал терять доходы из-за пандемии.

«Бедственное положение» — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтёров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них ещё сложнее, — отметил он в интервью Пятому каналу.

По мнению Лепса, нужно перетерпеть это сложное время и перестать жаловаться на трудности. Если, по словам Лепса, кто-то испытывает затруднения, то он может воспользоваться его студией звукозаписи.

Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмёт, — резюмировал он.

Ранее Пригожин рассказал о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.

Позже продюсер уточнил, что его слова «вырваны из контекста», а говорил он обо всех людях творческих профессий: танцорах, музыкантах, артистах театра, кино и цирка, писал NEWS.ru.