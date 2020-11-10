Леонардо Ди Каприо потерял спортивную форму

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Лиза Галкина, которой всего семь лет, не перестаёт удивлять подписчиков своих звёздных родителей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой. На этот раз наследница артистов станцевала под восточную композицию. Видео опубликовал папа Елизаветы в Instagram.

Танцевальный импровиз от Лизаветы, — подписал пост юморист. Его супруга, которая была в тот момент за кадром, лаконично воскликнула: «Обалдеть!» Лиза и вправду танцует как взрослая. Лайки ей поставили не...