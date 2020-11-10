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Леонардо Ди Каприо потерял спортивную форму

23:25, 10 ноября 2020 25
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр Леонардо Ди Каприо появился на пляже с солидным животом и вторым подбородком. Это огорчило его поклонников.

Папарацци «поймали» 45-летнего актёра в компании друзей, где он наслаждался солнечной калифорнийской погодой. При этом, когда он снял футболку, обнаружилось, что звезда «Волка с Уолл-стрит» давно не посещал спортзал и явно не ограничивает себя в еде.

Как писал NEWS.ru, Ди Каприо станет отцом: его подруга Камила Морроне беременна.

Первые намёки на беременность 23-летней Морроне появились после публикации в журнале Woman’s Day. В публикации на фотографии у Морроне заметен живот, отмечает издание. Официально Ди Каприо и его спутница не делали никаких объявлений.

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