Леонардо Ди Каприо потерял спортивную форму

Актёр Леонардо Ди Каприо появился на пляже с солидным животом и вторым подбородком. Это огорчило его поклонников.
Папарацци «поймали» 45-летнего актёра в компании друзей, где он наслаждался солнечной калифорнийской погодой. При этом, когда он снял футболку, обнаружилось, что звезда «Волка с Уолл-стрит» давно не посещал спортзал и явно не ограничивает себя в еде.
Как писал NEWS.ru, Ди Каприо станет отцом: его подруга Камила Морроне беременна.
Первые намёки на беременность 23-летней Морроне появились после публикации в журнале Woman’s Day. В публикации на фотографии у Морроне заметен живот, отмечает издание. Официально Ди Каприо и его спутница не делали никаких объявлений.