Популярный блогер Лена Миро заявила, что певица Ольга Бузова стала похожа на «бесполого мужика», который долго ограничивал себя в еде, но при этом злоупотреблял алкогольными напитками.
По словам девушки, у телеведущей появился «пресс алкоголика». Это явление происходит, когда тело высыхает из-за недостаточного потребления калорий.
Бузова высохла и стала ещё больше похожа на бесполого мужика неопределённого возраста. Грудь пропала от слова «совсем», на животе — грубая и дряблая кожа, зато пресс виден, — отметила Миро.
При этом блогер предположила, что Бузова могла воспользоваться фотошопом, так как видны некоторые недостатки, которые пытались «замазать», передаёт
Как писал News.ru, продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую Лену Миро информацию.