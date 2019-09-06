https://static.news.ru/photo/42e5d27a-d24a-11e9-bab6-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: lenamyro/instagram.com

Популярный блогер Лена Миро заявила, что певица Ольга Бузова стала похожа на «бесполого мужика», который долго ограничивал себя в еде, но при этом злоупотреблял алкогольными напитками.

По словам девушки, у телеведущей появился «пресс алкоголика». Это явление происходит, когда тело высыхает из-за недостаточного потребления калорий.

Бузова высохла и стала ещё больше похожа на бесполого мужика неопределённого возраста. Грудь пропала от слова «совсем», на животе — грубая и дряблая кожа, зато пресс виден, — отметила Миро.

При этом блогер предположила, что Бузова могла воспользоваться фотошопом, так как видны некоторые недостатки, которые пытались «замазать», передаёт Teleprogramma.pro .

Как писал News.ru, продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую Лену Миро информацию.