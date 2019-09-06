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Популярная телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками своей диетой, которой помогает ей оставаться стройной.

Звезда ест трижды в день с перерывами не менее четырех часов между приемами пищи. Ужинает за три часа до сна. Кроме того, она старается пить побольше воды.

Исследуйте вашу возможную пищевую непереносимость, чтобы исключить неподходящие вам продукты из рациона, — посоветовала светская львица.

Журналистка добавила, что старается исключить из рациона продукты, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Поэтому она отказалась от острого, солёного, жареного, жирного и копчённого.

Ранее заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам о способе быстрого избавления от лишних килограммов без вреда для здоровья. По её словам, для быстрой потери веса необходимо придерживаться правильного дробного питания и увеличить физическую активность, писал News.ru.