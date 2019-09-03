https://static.news.ru/photo/15bab126-952d-11e9-8012-fa163e074e61_660.jpg Телеведущая Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам о способе быстрого избавления от лишних килограммов без вреда для здоровья.

По её словам, для быстрой потери веса необходимо придерживаться правильного, дробного питания и увеличить физическую активность.

В снижении веса самое главное — дисциплина, — приводятся слова Малышевой на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Она пояснила, что принимать пищу необходимо три-четыре раза в день. При этом калорийность рациона не должна превышать 1200 ккал.

При соблюдении этих нехитрых правил видимый результат будет уже через две недели, — заверила телеведущая.

Дело в том, что с возрастом у женщин снижается расход калорий, однако многие продолжают потреблять столько же продуктов, что и приводит к набору лишних килограммов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что диетологи назвали четыре основные причины, препятствующих снижению лишнего веса даже при правильном питании и занятиях спортом. По мнению медиков, главной причиной отсутствия положительной динамики является недостаток сна и стресс. Второй проблемой, мешающей похудеть, являются болезни щитовидной железы.