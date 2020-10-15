Лена Ленина посоветовала звёздам не жаловаться на безденежье из-за COVID

https://static.news.ru/photo/248cde86-0e35-11eb-aed6-fa163e074e61_660.jpg Лена Ленина Фото: Личный архив Лены Лениной

Жаловаться в СМИ на безденежье в связи с коронавирусными ограничениями — это нехорошо, заявила в интервью NEWS.ru писательница Лена Ленина.

Все материально пострадали. Но артисты, как привилегированная часть общества, не должны жаловаться ни при каких обстоятельствах, потому что в другие времена они зарабатывали миллионы и могли смело откладывать себе лишнее в более пышные подушки безопасности, чем другие люди. В принципе, жаловаться нехорошо, — сказала Ленина.

Ранее актёр и телеведущий Андрей Ургант в интервью NEWS.ru признался, что ему практически не хватает денег на жизнь из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Полную версию интервью с Леной Лениной читайте на сайте NEWS.ru в 15:00.