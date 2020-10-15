Лена Ленина посоветовала звёздам не жаловаться на безденежье из-за COVID

Жаловаться в СМИ на безденежье в связи с коронавирусными ограничениями — это нехорошо, заявила в интервью NEWS.ru писательница Лена Ленина.
Все материально пострадали. Но артисты, как привилегированная часть общества, не должны жаловаться ни при каких обстоятельствах, потому что в другие времена они зарабатывали миллионы и могли смело откладывать себе лишнее в более пышные подушки безопасности, чем другие люди. В принципе, жаловаться нехорошо, — сказала Ленина.
Ранее актёр и телеведущий Андрей Ургант в интервью NEWS.ru признался, что ему практически не хватает денег на жизнь из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Полную версию интервью с Леной Лениной читайте на сайте NEWS.ru в 15:00.
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