Лена Ленина: мои «высоковольтные башни» из волос – это любовь к прекрасному

Ленина Ленина — русская писательница, которая уже 10 лет живёт во Франции. Легко ли девушке из Новосибирска стать своей среди европейцев? Особенно, когда она не просто чтит российские и даже советские традиции, но и носит на голове метровые причёски. О жизни во Франции, проблемах с бизнесом из-за коронавируса и советах русским женщинам Ленина рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru

Франция vs коронавирус: как живут европейцы в пандемию

— Коронавирус — это тема, тренд и вообще вся наша жизнь в 2020 году. Сейчас в России ввели некоторые ограничения после резкого скачка заразившихся. Как обстоят дела во Франции? Насколько комфортно находиться в Пятой республике с таким количеством ограничений?

— Во Франции с коронавирусом напряжённо, но полегче, чем было весной. Многие в правительстве поняли, что нанесли закрытием границ и введением комендантского часа непоправимый удар по экономике, и поэтому пытаются изо всех сил избежать выхода в новый карантин. Пока закрыли в некоторых городах бары и рестораны. Ужесточаются требования к постоянному ношению масок, не только в транспорте, но и повсюду. Куда бы ты ни зашёл: в аптеку, супермаркет или бутик — продавцы истерично начинают кричать: «Наденьте маску!». Но в целом всё гораздо легче и приятнее, чем в других неевропейских странах, потому что в Европе можно более или менее свободно путешествовать из страны в страну. Я недавно объездила половину Европы и у меня нигде не спросили справку о коронавирусе. Туристов совсем нет, всё спокойнее и тише, чем обычно, и в этом есть своя прелесть.

— Как изменилась ваша повседневная жизнь? Как изменилось общение между людьми?

— Французы так же, как и итальянцы, и испанцы, очень южный народ, поэтому они общительны, веселы, коммуникативны и экстравертны. Им теперь трудно привыкать к новым требованиям общения, ведь, обычно, они целуются при встрече с друзьями, родственниками или даже с незнакомцами. Любят обниматься, очень близко сидят друг к другу, а тут коронавирус внёс коррективы в устоявшиеся веками традиции, и люди учатся фактически не здороваться, держаться друг от друга подальше и не проводить больших семейных застолий.

Во Франции очень развита культура общепита, все ходят в рестораны с друзьями, родственникам и очень часто проводят большие застолья дома, а теперь все СМИ активно призывают к новым ограничениям, чтобы люди не собирались больше чем в количестве 5-10 человек. Французам тяжело, но большинство из них мужественно переносят все лишения.

Русские женщины и французские мадам: есть ли разница?

Из личного архива Лены Лениной

— В чём принципиальная разница между француженками и русскими женщинами? Чтобы вы могли посоветовать россиянкам?

— Разница между француженками и россиянками колоссальна. С одной стороны, наши существенно красивее, гораздо больше внимания уделяют своему внешнему виду, гораздо больше усилий прикладывают для того, чтобы выйти замуж, и гораздо больше готовы угождать мужчинам. Француженки — настоящие феминистки. Одеваются так, как им удобно, комфортно, подчёркивая свой французский шик одним сексуальным элементом в виде, например, ярко-красной помады и при этом совершенно необязательно становиться на неудобные и вредные для позвоночника каблуки.

Француженки уважают себя, и до сорока лет не стремятся выйти замуж и поэтому, несмотря на то, что россиянки красивее, у француженок намного больше поклонников среди мужчин. Здесь мужчинам намного тяжелее добиваться расположения женщин, и поэтому они делают больше усилий.

— Легко ли быть русской во Франции? И кем вы себя считаете: русской, русской француженкой или француженкой из России?

— Русской во Франции, и вообще в Европе, быть нелегко, потому что моё стремление к красивым причёскам, блестящим платьям, изящным туфелькам, модным сумочкам и дорогим украшениям разбивается о недоуменные феминистичные взгляды местных женщин, которые предпочитают комфорт и простоту в одежде. Но я никак не могу заставить себя надеть грязноватого цвета джинсы, плоские кеды и мрачную кожаную куртку. Мне хочется носить меховые манто, каблучки и шляпки. Странным образом, в Европе я чувствую себя россиянкой, а в России — европейской дамой. Видимо, за 10 лет проживания во Франции, я так прониклась местной культурой, что уже являюсь каким-то культурным гибридом. Или ментальным гермафродитом?

Противостояние Елисейского дворца и Кремля и как относятся простые французы к Владимиру Путину

Из личного архива Лены Лениной

— Следите за политической жизнью Франции и России? Что можете сказать об отношениях Парижа и Москвы? Будет ли когда-то мир между Россией и Европейским союзом?

— Я очень переживаю, когда читаю в европейской прессе острые высказывания в отношении России и её руководства. Я также негодую, когда в российской прессе читаю абсолютное враньё о ситуации в Европе, но как истинная блондинка, я ничего не понимаю в политике и не хочу понимать, считая политику крайне грязным, высокодоходным и аморальным делом. Поэтому не берусь комментировать те материи, в которых плохо разбираюсь, а то немногое, что мне удаётся узнавать, кажется мне прискорбным, поэтому стараюсь отвлекаться от грустной политики на более весёлые развлекательные темы. Моё увлечение шоу-бизнесом — это, наверное, искусственный уход от трудных и острых социальных тем. Но я люблю Россию и Европу и всегда считала, что Европа любит гостей из России, а России полезна дружба с Европой. Россия и Европа должны продолжать развивать свои двусторонние интеллигентные отношения, потому что это взаимовыгодно.

— Как простые жители Франции относятся к русским? К нашей культуре?

— Французы — большие эгоисты, они достаточно высокомерно относятся к представителям любых других стран и очень высокого мнения о себе. Поэтому для того, чтобы преодолеть их предубеждение в отношении россиян и россиянок, мне всегда приходилось прикладывать много усилий: приходить на работу раньше других, уходить позже, делать своё дело лучше, а также быть вежливее, приятнее, полезнее, эффективнее, умнее и порядочнее, чем того требуют нормы.

Французские мужчины обожают красоту и изысканность российских женщин. Французские женщины обожают богатство и щедрость российских миллиардеров, и тайно мечтают о них. Кстати, всем французам нравится наш президент и, в общем-то, к нам они относятся лучше, чем к выходцам из некоторых других стран.

Опустошающий COVID и бизнес в России

— Вы бизнес-вумен. Как коронавирусный кризис повлиял на Ваш бизнес в России? Сохранили ли вы всех сотрудников? Или кого-то пришлось сократить?

— Мои предприятия, как и бизнес многих моих друзей-предпринимателей, пострадал от коронавируса. Некоторые в большей, другие в меньшей степени. Среди моих знакомых нет ни одного, кто не попытался бы скинуть балласт, чтобы выжить в трудные экономические времена, вызванные коронавирусом: кто-то увольнял сотрудников, кто-то сокращал рекламные расходы, кто-то закрывал не очень прибыльные свои компании.

— Как можете оценить действия российских властей и меры поддержки бизнеса в трудный период пандемии?

— В Европе помощь предпринимателям и бедным людям в коронавирус была ощутимее, чем в России, потому как я могу судить из прессы и по рассказам моих знакомых. Во Франции и тем более, например, в Швейцарии, все работающие люди получили финансовые компенсации в размере 80% от их привычных заработков на весь период вынужденного бездействия.

О нелёгкой доле женщины и «высоковольтных башнях» на голове

Из личного архива Лены Лениной

— Вы вообще строгий руководитель?

— Я не деспотичный, а наоборот, демократичный руководитель, я не позволяю панибратство, но при этом прислушиваюсь ко мнению сотрудников. И не всегда поступаю по-своему, иногда иду на поводу у коллектива, особенно, если понимаю, что они правы, что нужно быть гибче и уметь уступать. Мне нравятся отношения в бизнесе с подчинёнными, которые выстраиваются как в семье: есть руководитель, неважно патриархат это или матриархат, а есть дети разного возраста, разного опыта и разного уровня навыков.

— Ваши экстравагантные причёски — это часть образа или способ самовыразиться? Как приходят идеи для новых укладок?

— Мои «высоковольтные башни» из волос — это стигмата, которая у меня, как у профессионального пиарщика и маркетолога со стажем, выработалась за многие годы любви к красивым аксессуарам и причёскам. Конечно же это PR-ход, родившийся из любви к прекрасному. Так получилось, что это стало моей фишечкой, и я всегда довольна, когда желающие меня покритиковать не переходят на личности, а критикуют мои причёски. Хотя их делают мне лучшие парикмахеры мира, реально, гении своего дела, поэтому я ими совершенно искренне восхищаюсь. Я не могу жаловаться на свои причёски, ведь они сделали меня знаменитой, но иногда для их создания требуется слишком много времени, а некоторые из них, долго носить бывает даже больно.

— Когда едете в машине, как поступаете с причёской? Эта конструкция легко снимается и надевается?

— Это не конструкция, а причёска. На создание каждой уходит от 2 до 7 часов, но и снимаются они достаточно долго. Прямо пропорционально времени разбора каждой причёски, на столе вырастает гора из разных шпилек и заколок. Для укладок мы иногда используем только мои волосы, а иногда добавляем разные подкладки, шиньончики и пряди. А вот водить автомобиль, да и вообще передвигаться на машине, с такими причёсками крайне сложно. Можно было бы торчать головой в окно, но гаишникам это бы не понравилось. Именно поэтому, каждый раз, если я с водителем, то вползаю в автомобиль с высокой прической на четвереньках. А если сама за рулём, то максимально далеко назад откидываю голову, прическа упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху. Очень неудобно, поэтому однажды я всё-таки слегка поцарапала свой автомобиль. Я уверена, что, если бы таких как я, адептов красоты на голове, стало больше, то ГАИ добавили бы в ПДД запрет на вождение с высокими причёсками.

— Впереди у вас выход новой книги, чём она и что смотивировало её написать?

— Я написала 26 книг, из них 6 на французском языке, и почти все они были посвящены секретам достижения успеха. Но новую свою книгу я хочу посвятить, наоборот, неуспехам, банкротствам и разорениям. Я хочу написать книгу о том, как самых сильных и успешных предпринимателей кидали, рейдерили и грабили их близкие люди, как они теряли колоссальные деньги. Я хочу сделать точный анализ каждой из таких сокрушительных ситуаций, чтобы было понятно, что привело к неудаче, банкротству или большим финансовым потерям в бизнесе. И мне кажется, что сегодня, в расцвет мошенничества, с которым сопряжён всякий кризис, книга о неуспехах может быть ещё успешнее, чем книга об успехах.

«Бедные» российские звёзды и новые скандалы в шоу-бизнесе

Из личного архива Лены Лениной

— Коронавирусный год стал громким на звёздные скандалы в России. Что это? Желание пропиариться в кризисные времена или просто стечение обстоятельств?

— Скандалов и проблем у звёзд в период коронавируса стало не больше, чем обычно, просто времени у людей читать о них стало больше, потому что многие вынужденно сидели на карантине дома и чаще развлекали себя чтением светских новостей. Так некоторым моим звездным товарищам не повезло и их неприятности в личной жизни попали именно на этот период, иначе скандал был бы менее болезненный и незаметный.

— Многие звёзды, в том числе Иосиф Пригожин, пожаловались на безденежье в период кризиса. Что вы можете ответить таким звёздам?

— С одной стороны, Пригожин прав, как и многие другие звёзды, которые высказали своё сожаление по поводу краха индустрии развлечений в период коронавируса. Этот чудовищный кризис затронул не только звёзд и артистов, но и огромное количество профессий и людей, которые работают в этой сфере. Все материально пострадали. Но, с другой стороны, я считаю, что артисты, как привилегированная часть общества, не должны жаловаться ни при каких обстоятельствах, потому что в другие времена они зарабатывали миллионы и могли смело откладывать себе лишнее в более пышные подушки безопасности, чем другие люди. В принципе, жаловаться не хорошо.