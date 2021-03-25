Лазарев сбежал с Малиновским в Мексику

https://static.news.ru/photo/bacab656-8d7f-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев и его близкий друг, музыкант и криптоинвестор Алекс Малиновский уехали из России. В своих социальных сетях друзья предложили подписчикам угадать, в какие края на этот раз они сбежали.

Артисты предложили четыре варианта — Сыктывкар, Пенза, Индонезия и Америка. Однако долго сохранить интригу им не удалось, и уже вскоре они опубликовали видеозаписи, в которых сообщили, что прилетели в Мексику.

instagram.com/lazarevsergey

Судя по фото в сторис Instagram, друзья путешествуют в компании семейной пары.

Наша банда «Неунывающие децибелы» отправляется в новое путешествие, — заявил Сергей Лазарев.

Как рассказал Лазарев, полёт длился очень долго, делали пересадку в Стамбуле. При этом всё время им приходилось находиться в масках, отчего у музыканта теперь дико болят уши.

От маски болит всё: лицо, уши. Задолбали эти маски, но безопасность, безусловно. Короче, мы в Мексике! — рассказал певец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев, его друг Алекс Малиновский и ещё пара их приятелей отправились на отдых в Краснодарский край. Бывший участник группы Smash!! выбрал сочинские трассы, чтобы впервые встать на сноуборд.